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قطر تنشر نتائج أولية لتحقيقات في قرصنة مزعومة لوكالتها الرسمية

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مصراوي Masrawy

قطر تنشر نتائج أولية لتحقيقات في قرصنة مزعومة لوكالتها الرسمية

11:22 ص الخميس 08 يونيو 2017

قطر تنشر نتائج أولية لتحقيقات في قرصنة مزعومة لوكالتها الرسمية

قطر تنشر نتائج أولية لتحقيقات في قرصنة مزعومة

الدوحة، قطر (أ ف ب)
نشرت قطر النتائج الأولية للتحقيقات في القرصنة التي قالت إن وكالة الأنباء القطرية تعرضت لها وتسببت بأزمة بين الدوحة وثلاث من جاراتها الخليجيات ومصر، بدون أن تحدد الجهة التي تقف وراءها.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان نشر مساء الأربعاء في "النتائج المبدئية للتحقيقات ‏الجارية بشأن جريمة القرصنة" ان عملية الاختراق المزعومة بدأت في أبريل، أي قبل شهر من وضع تصريحات منسوبة إلى الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الوكالة.

وأضافت أن "فريق التحقيق أكد أن عملية القرصنة استخدمت فيها تقنيات عالية وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية".

وتابع أن الفريق أكد أيضا أنه "تمت عملية تثبيت ملف الاختراق بشهر إبريل الماضي وتم استغلاله لاحقا في نشر الأخبار المفبركة بتاريخ 24 مايو 2017 عند الساعة 12,13 صباحا".

وعبرت الوزارة عن "شكرها وتقديرها للتعاون المثمر" من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة.

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