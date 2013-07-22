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Max Mara تحتفل بنجمتها Jennifer Garner

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Max Mara تحتفل بنجمتها Jennifer Garner Max Mara تحتفل بنجمتها Jennifer Garner

أقامت دار Max Mara ليلة البارحة حفل عشاء بمناسبة إعلان النجمة Jennifer Garner الوجه الإعلاني الرسمي لموسم خريف وشتاء 2013 .
أقيم الاحتفال في مدينة نيويورك بحضور عدد من النجمات مثل Solange Knowles التي تألقت بفستان أصفر مشرق، وعارضة الأزياء Molly Sims بفستان وردي ذو تصميم ناعم وأنيق.
أما عن سيدة الحدث Jennifer Garner فقد بدت جميلة بفستان أسود قصير من Max Mara نسّقته مع حقيبة وحذاء بنفس اللون.
شاهدي في الصور كيف بدت Jennifer Garner في صور إعلانات دار Max Mara .

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