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بروكسل قلقة من اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا

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مصراوي Masrawy

بروكسل قلقة من اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا

11:09 ص الخميس 08 يونيو 2017

بروكسل قلقة من اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا

بروكسل (د ب أ)
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه تقارير تواردت عن اعتقال رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش.

وقال متحدث باسم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني اليوم الخميس في بروكسل إنه يتعين على السلطات التركية إصدار توضيح حاليا بشكل سريع حول الاتهامات الموجهة ضد كيليتش.

وأضاف قائلا: "من المهم للغاية أن يتم احترام افتراض البراءة"، لافتا إلى أن "منظمة العفو الدولية تعد عضوا دوليا يحظى باحترام عالمي كبير في المجتمع المدني الذي يعد ركيزة أساسية للديمقراطية"، وأكد أن الاتحاد الأوروبي سوف يتابع الإجراءات.

يذكر أن منظمة العفو الدولية أعلنت في بيان أول أمس الثلاثاء أن السلطات التركية اعتقلت رئيس فرع المنظمة في تركيا.

وأوردت صحيفة "حريت" التركية نبأ اعتقال المحامي تانر كيليتش مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التحقيق مع أتباع الداعية فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، والذي تحمله في أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام الماضي.

وأوضحت العفو الدولية أنه جرى اعتقال كيليتش من منزله في أزمير في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء قبل اصطحابه إلى مكتبه وتفتيش ممتلكاته.

 

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