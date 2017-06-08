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ظريف: رد فعل ترامب على هجومي طهران "بغيض"

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مصراوي Masrawy

ظريف: رد فعل على هجومي طهران "بغيض"

11:00 ص الخميس 08 يونيو 2017

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران (د ب أ)
وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الهجومين اللذين وقعا أمس في طهران بأنه "بغيض".

واستنكر ظريف عبر صفحته على موقع تويتر "البيان البغيض، وإجراءات الحظر من قبل مجلس الشيوخ، في الوقت الذي تواجه في إيران أعمالا إرهابية مدعومة من قبل شخصيات على صلة بأمريكا".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عنه تأكيده أن "الشعب الإيراني يرفض مثل هذه الادعاءات الأمريكية".

وكان البيت الأبيض نقل عن ترامب قوله :"نحزن من أجل الضحايا الأبرياء للهجومين الإرهابيين، ونصلي من أجلهم ومن أجل الشعب الإيراني، الذي يمر بمثل هذه الأوقات الصعبة ... ونؤكد أن الدول التي تدعم الإرهاب معرضة لخطر أن تقع ضحية للشر الذي تدعمه".

وكان هجومان استهدفا أمس مرقد المرشد الراحل للثورة الإيرانية آية الله الخميني ومجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في طهران. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما.

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