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الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

10:58 ص الخميس 08 يونيو 2017

الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص على خلفية هجوم جسر لندن

لندن (د ب أ)
اعتقلت الشرطة البريطانية أمس الأربعاء ثلاثة رجال آخرين على خلفية هجوم جسر لندن الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة العشرات، في حين تم إلقاء القبض على ثلاثة أخرين على خلفية تحقيق منفصل.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجلين للاشتباه في إعدادهما لأعمال إرهابية، بينما اعتقل الثالث للاشتباه في حيازته عقاقير طبية خاضعة للمراقبة.

وتمت جميع الاعتقالات في ضاحية إيلفورد شرقي لندن.

وقالت شرطة لندن إنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص في منطقة والثام فورست، بشرق لندن، في إطار تحقيق لا يتعلق بهجومي جسر لندن.

وجرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في قيامهم بالإعداد والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية

كما تم إلقاء القبض على شاب، 20 عاما، على خلفية تفجير مانشستر أرينا الشهر الماضي بعد أن سلم نفسه إلى الشرطة، حسبما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى على موقع تويتر.

وذكرت الشرطة في مانشستر أن 21 شخصا اعتقلوا على خلفية تفجير مانشستر وتم إطلاق سراح 12 منهم دون توجيه اتهام.

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