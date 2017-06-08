ضبط هارب يبيع حلم العمل بـ 250 جنيهًا في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بالجيزة، من الإيقاع بهارب من حكم بالسجن، يمارس أعمال النصب على راغبي العمل بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للعميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، أن "محمود.ع"، 21 عامًا، هارب من حكم بالسجن 3 سنوات، يمارس أعمال النصب والاحتيال على راغبي العمل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على تعيينهم بعدد من الشركات والمصانع.

وكشفت التحريات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أن المتهم يستقطب ضحاياه عبر موقع "سمارت بزنس"، ويتقاضى مبلغ 250 جنيهًا عن كل استمارة، متخذًا من مكتب مستأجر بالطالبية وكرًا له.

وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته ألف وثيقة تعارف مرفق بها مصوغات التعيين للضحايا، 500 إعلان خاص بشغل وظيفة، 200 كشف بيانات وأسماء راغبي العمل، ومجموعة كبيرة من إيصالات استلام الأموال.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.