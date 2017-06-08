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إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بالسور الحديدي أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بالسور الحديدي أعلى محور 26 يوليو

11:14 ص الخميس 08 يونيو 2017

إصابة 7 أشخاص إثر اصطدام ميكروباص بالسور الحديدي أعلى محور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

أصيب 7 أشخاص بكدمات وجروح بالجسم، اليوم الخميس؛ إثر حادث مروري أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان.

وكشفت معاينة العميد خالد منير، مدير قطاع شمال أكتوبر، والعقيد هاني الفقي، مفتش مباحث القطاع، أن انفجار الإطار الأمامي للسيارة تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بالسور الحديدي.

تم نقل السائق إلى مستشفى إمبابة العام، والمصابين الستة إلى الشيخ زايد، وغادروا المستشفى عقب تلقيهم الإسعافات اللازمة.

وتسبب الحادث في تلفيات بعمود إنارة والسور الحديدي بطول 5 أمتار، وتم إزالة آثار الحادث، وتسيير حركة المرور لطبيعتها.

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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