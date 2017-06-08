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العثور على رسالة "سلام أيها العالم" بجوار جثة طبيب تحاليل بالعجوزة

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مصراوي Masrawy

العثور على رسالة "سلام أيها العالم" بجوار جثة طبيب تحاليل بالعجوزة

11:07 ص الخميس 08 يونيو 2017

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادي عزب، رئيس النيابة، بسرعة تحريات المباحث في العثور على جثة طبيب تحاليل داخل شقته بالعجوزة .

 

كما أمرت النيابة تشريح الجثة لمعرفة سبب الحادث، وطلبت تقرير الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث.

كشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة إن بلاغا ورد لقسم العجوزة بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين وجود جثة لطبيب تحاليل، وعثر قوات الأمن على رسالة تركها بجواره مضمونها "سلام أيها العالم"، ورجحت التحريات الأولية تعاطيه جرعة مخدرات زائدة .

 

تم تشكيل فريق بحث ترأسه العميد إيهاب شلبي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم فوزي عامر رئيس مباحث العجوزة لكشف ملابسات الحادث.

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