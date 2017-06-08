عقار جديد لعلاج التصلب المتعدد: يقلل هجمات المرض 60%
عقار جديد لعلاج التصلب المتعدد: يقلل هجمات المرض 60%
10:54 ص الخميس 08 يونيو 2017
كتبت - مادي غيث:
أعلن مجموعة من الأطباء المتخصصين، ظهور علاج جديد يؤخذ لمدة سنتين فقط عن طريق الفم يمكنه وقف هجمات مرض التصلب العصبي المتعدد "أم أس" بنسبة ٦٠٪، وهي النسبة الأعلى مقارنة بالعلاجات الأخرى، ويعطي مناعة لمدة ٤ سنوات.
وأوضح الدكتور ساهر هاشم، استاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، أن العلاج الجديد في صوره أقراص، ويتميز بقوته في صد هجمات المرض بنسبة تصل إلى ٦٠٪، مشيرًا إلى إن الأجيال القديمة ظهرت في التسعينيات، ومن بينها الحقن تحت الجلد، والحقن في العضل واستمرت فترة طويلة، ثم ظهرت الأدوية التى يتم تناولها عن طريق الفم.
ويقول الدكتور مجد فؤاد زكريا، رئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس، إن هناك ثورة حقيقية تشهدها علاجات "أم أس"، حيث يظهر علاج جديد كل شهر تقريبًا، والعلاج الحديث ويدعى " كلادربين"، كان يستخدم في الماضي لعلاج أمراض أخرى تخص الدم، واكتشفت نتائجه الجيدة في علاج مرض "أم أس" عند استخدامه.
ويقول الدكتور ماجد عبد النصير، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب جامعة القاهرة، إن التطور الكبير المذهل فى العلاجات وفر أسلحة جديدة لمهاجمة المرض، وبذلك أصبح يوجد ااكثر من وسيلة لتناول العلاج بصوره فعاله، وتلك الأدوية تعمل على الوقاية من المرض أو السيطرة على جهاز المناعة، حتى لا تحدث انتكاسات او هجمات، وليس الشفاء منه بشكل نهائى.
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