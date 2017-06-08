ضبط بندقيتين و110 طلقات حية بحوزة شخصين بقنا

قنا - ( أ ش أ ):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عامل ومزارع بحوزتهما بندقية آلية وبندقية خرطوش و110 طلقات حية و3 خزائن لسلاح آلي وضبط متهمين بحوزتهما 160 قرصا من عقار التامول المخدر و1390 جنيها في 3 وقائع منفصلة علي مستوي المحافظة .

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بضبط مزارع يدعي " عادل ا س م " 28 عاما مقيم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا وبحوزته بندقية آلية و110 طلقات حية و3 خزائن لسلاح آلي وضبط عامل يدعي "عبد الحميد ص م ح " 27 عاما مقيم بمركز نقادة وبحوزته بندقية خرطوش محلية الصنع.

كما جرى ضبط عامل يدعي "إ.م.إ" 39 عامًا، وآخر يدعى "ه.أ.ت" 31 عامًا يقيمان بناحية المحارزة التابعة لمركز أبوتشت وبحوزتهما 160 قرصًا من عقار التامول المخدر و1390 جنيها، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.