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"شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية.. والتعليم تكشف التفاصيل

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مصراوي Masrawy

"شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الانجليزية.. والتعليم تكشف التفاصيل

10:36 ص الخميس 08 يونيو 2017

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" أوراقًا امتحانية لمادة اللغة الانجليزية، زاعمة انها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس.

 

ونشرت الصفحة نحو 17 صفحة من الامتحان، بعد بدايته بأكثر من نصف ساعة.

 

من جانبه قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تتبعت على الفور الأوراق الامتحانية التي نشرتها صفحات الغش، وتحققت منها، وتمكنت من الوصول إلى مصدر تصويرها.

 

وأضاف حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تبيَّن أن طالبين بلجنة بمحافظة الشرقية تورطا في تصوير أجزاء من الامتحان وإرسالها إلى صفحات الغش الإلكتروني، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهما.

 

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، منذ التاسعة صباحًا، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والمقرر انتهاؤه في الثانية عشرة.

 

 

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