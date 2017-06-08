التعليم: امتحان «الإنجليزى» المتداول «فشنك»

التحرير

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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى التي تم تداولها عبر صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتطبيق «واتساب»، لا علاقة لها بالامتحان الأصلي، وأنها «فشنك».

وأوضح حجازي فى تصريحاته لـ «التحرير»، أنه تم مطابقة الامتحان المتداول بأسئلة الامتحان الأصلي للغة الأجنبية الأولى، والتاكد من وهمية الامتحانات المتداولة بزعم أنها تسريبات.

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يذكر أن صفحة الغش الإلكتروني «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» قد تداولت بعض الصفحات لنظام البوكليت للغة الأجنبية الأولى، وأكدت أن تلك الأسئلة هي امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه الطلبة اليوم.