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بسبب «الموبايل».. منع طالب من دخول لجنة بالهرم

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بسبب «الموبايل».. منع طالب من دخول لجنة بالهرم بسبب «الموبايل».. منع طالب من دخول لجنة بالهرم

التحرير

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تمكن مسؤولو إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط طالب أثناء محاولاته الدخول إلى اللجنة وبحوزته هاتف محمول.

وكشفت أجهزة التفتيش المستخدمة فى لجنة مدرسة الشهيد هشام شتا بالهرم عن وجود هاتف محمول بحوزة أحد الطلاب أثناء دخوله لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، وهو ما يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات، حيث تبين أن الطالب كان يخفى هاتفه داخل جوربه، على أمل أن يتمكن من العبور به من أجهزة التفتيش.

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ومنع مسؤولو اللجنة الطالب من الدخول إلا بعد التحفظ على الهاتف المضبوط، وتفتيشه مجددًا لضمان سيرعملية الامتحان داخل اللجنة دون غش.

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التحرير

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