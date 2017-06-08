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وزير خارجية فرنسا يصل مطار القاهرة

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وزير خارجية فرنسا يصل مطار القاهرة وزير خارجية فرنسا يصل مطار القاهرة

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وصل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، جون إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسى الجديد، قادمًا من العاصمة باريس على رأس وفد حكومى رفيع المستوى، على متن طائرة خاصة، فى زيارة تستغرق يومين، يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من كبار المسؤولين، فى أول زيارة دبلوماسية فرنسية فى عهد الرئيس الفرنسى الجديد إيمانويل ماكرون .

وأفادت مصادر بمطار القاهرة، بأن وزير الخارجية الفرنسى وصل على متن طائرة خاصة، وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان فى استقباله أعضاء السفارة الفرنسية بالقاهرة .

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ومن المقرر أن يلتقى وزير الخارجية الفرنسى خلال زيارته، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات السياسية، لبحث دعم علاقات التعاون بين وفرنسا، إلى جانب استعراض آخر التطورات فى المنطقة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأوضاع فى الشرق الأوسط والملف الليبى .

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