أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد -
وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز التصدق أو الزكاة على العاطل - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: استشارة الضيف في تناول الطعام "خسة" - لعلهم يقهون -
الشيخ خالد الجندي: تحية لـ تجار محافظة الشرقية وأهل قرية سبك الأحد في المنوفية - لعلهم يفقهون -
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ -
ملامح خطة ريال مدريد للهيمنة على العرش الأوروبي -
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق» -
السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا -
نائب بـ«التشريعية» يعترض على صيغة طرح مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصر تدين "الهجمات الإرهابية" في إيران

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تدين "الهجمات الإرهابية" في إيران

10:16 ص الخميس 08 يونيو 2017

كتب - سامي مجدي:
أدانت وزارة الخارجية الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء وسقط فيها 13 قتيلا، بحسب بيان اليوم الخميس.

أصيب في الهجمات أيضا 52 شخصا.

وكان مسلحون بينهم انتحاريون هاجموا صباح الاربعاء مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن القوات الأمنية قتلت المهاجمين الخمسة، كما اعتقلت خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم ثالث.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، رضا سيف الله، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي "بالنسبة لهوية المهاجمين أقول إنهم من مناطق إيرانية وانضموا إلى داعش".

وقد أعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين في طهران، وحذر من هجمات أخرى ستستهدف الغالبية الشيعية في إيران.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

    حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا

    أخبار
  • الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر

    الهيئة الوطنية للصحافة تعلن تأييدها الكامل الاجراءات مقاطعة دولة قطر

    أخبار
  • وزير الثقافة الأسبق عن قطع العلاقات مع قطر: قرار انتظرناه طويلًا

    وزير الثقافة الأسبق عن قطع العلاقات مع قطر: قرار انتظرناه طويلًا

    أخبار
  • تاريخ عداء

    تاريخ عداء "آل حمد" لمصر والسعودية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

    اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار

  • CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورة

    CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورةأخبار

  • لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟

    لماذا لم ينخفض الدولار بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي 2.5 مليار دولار؟أخبار

  • "أ ش أ": دولي الإخوان يأمر قيادات الجماعة بمغادرة قطر والتوجه لـ4 دولأخبار

  • ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ

    ماذا يشرب رامز جلال قبل تنفيذ "المقلب"؟.. إليكم الإجابةفنون

  • أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار:

    أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"

الأخبار - قمة مصرية بحرينية بالقاهرة بين الرئيس السيسى والملك جمد بن خليفة

الأخبار - قمة مصرية بحرينية بالقاهرة بين الرئيس السيسى والملك جمد بن خليفة