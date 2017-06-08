مصر تدين "الهجمات الإرهابية" في إيران

كتب - سامي مجدي:

أدانت وزارة الخارجية الهجمات "الإرهابية" التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران أمس الأربعاء وسقط فيها 13 قتيلا، بحسب بيان اليوم الخميس.

أصيب في الهجمات أيضا 52 شخصا.

وكان مسلحون بينهم انتحاريون هاجموا صباح الاربعاء مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني.

وقال مسؤولون إيرانيون إن القوات الأمنية قتلت المهاجمين الخمسة، كما اعتقلت خمسة أشخاص آخرين يعتقد أنهم كانوا يخططون لهجوم ثالث.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، رضا سيف الله، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي "بالنسبة لهوية المهاجمين أقول إنهم من مناطق إيرانية وانضموا إلى داعش".

وقد أعلن تنظيم داعش في وقت سابق مسؤوليته عن الهجومين في طهران، وحذر من هجمات أخرى ستستهدف الغالبية الشيعية في إيران.