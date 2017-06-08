مسؤول قطري: قطع العلاقات يدفعنا للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

القاهرة (مصراوي)

قال مسؤول قطري إن مع الأزمة الأخيرة مع بلاده تدفع الدوحة "ببالغ الآسى في اتجاه الانسحاب من مجلس التعاون لدول الخليج العربية،" حسبما نقلت صحيفة الحياة اللندينة الخميس.

وتزايدت الضغوط الخليجية والعربية على قطر بسبب "دعمها للإرهاب" الأمر الذي تنفيه الدوحة.

وقالت الصيحفة إن الرياض وأبوظبي تريدان تغيير سياسة قطر وليس نظامها، بعد تواتر تقارير تتحدث عن نية البلدان الخليجة والعربية الإطاحة بأمير قطر تميم بن حمد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إمارات لم تكشف هويته إن بلاده والسعودية "ستدفعان الدوحة إلى تغيير سياستها وليس نظامها."

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "الاجراءات المتخذة ضد قطر تهدف لتغيير سياستها وليسنظامها".

وقال قرقاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "إن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: انت جارة وعليك ان تلتزمي بقواعد أمن الخليج واستقراره".