حركة المرور.. كثافات بشارع النيل السياحي وعباس والهرم
حركة المرور.. كثافات بشارع النيل السياحي وعباس والهرم
10:19 ص الخميس 08 يونيو 2017
كتب - فتحي عمر:
شهدت محاور و ميادين القاهرة الكبرى صباح اليوم الخميس انسياب في حركة السير بينما ظهرت كثافات مرورية متوسطة في بعض الطرق وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات و رصد اى معوقات مرورية وذلك اثناء فترة الذروة الصباحية.
وظهرت معدلات طبيعية لحركة السيارات و كثافات متحركة أعلى الطرق منها محور صلاح سالم و مناطق وسط البلد و ميدان التحرير و كوبرى قصر النيل و عباس و 15 مايو.
وانتظمت الخدمات المرورية بداية من الساعات الأولى صباح اليوم لتنظيم حركة المرور
وشهد أعلى الطريق الدائري من وصلة المريوطية للمنيب كثافات مرتفعة في طريق بنها من نزلة الدائري للمتجه إلى الاسكندرية الزراعي وأعلى كوبري اكتوبر للمهندسين.
كما ظهرت كثافات مرورية في شارع النيل السياحي أعلى كوبري الفنجري بحدائق القبة وشارع الثورة في الاتجاهين وشارع الجامعة وكوبري عباس وكوبري الجيزة المعدني والهرم وفيصل بالجيزة.
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