تأجيل الجولة المقبلة من مباحثات أستانة حول سورية
تأجيل الجولة المقبلة من مباحثات أستانة حول سورية
09:35 ص الخميس 08 يونيو 2017
موسكو/القاهرة - (د ب أ):
أعلنت الخارجية الكازاخستانية تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده حول سورية في أستانة الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار مشاورات الدول الضامنة بشأن تطبيق اتفاقات الجولة السابقة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف القول إن روسيا وتركيا وإيران أبلغت أستانة أن خبراء هذه الدول سيستمرون في عقد لقاءات عمل في عواصمهم في الأيام والأسابيع المقبلة، للتنسيق في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية، إضافة إلى مسائل أخرى لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.
وكان من المنتظر أن تجري الجولة الجديدة لمباحثات أستانة في الـ12 والـ13 من الشهر الحالي، بعد أن توصل المتشاورون في الجولة السابقة مطلع الشهر الماضي إلى اتفاق حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران
-
-
الأزمة الخليجية بين التوتر السياسى والاستقرار الاقتصادى
-
حرس الثورة الإيرانية يتهم السعودية بالتورط في العمليتين الإرهابيتين
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار
-
شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر "قد تتغير"أخبار
-
جمهورية القمر المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطرأخبار
-
حكم تأخير الغسل بالنسبة للحائض إلى بعد الفجر في رمضان؟فنون
-
"المنايفة عزموا القطر" وحطموا الأسطورة.. والسر "555"أخبار
-
الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار