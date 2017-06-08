تأجيل الجولة المقبلة من مباحثات أستانة حول سورية

موسكو/القاهرة - (د ب أ):

أعلنت الخارجية الكازاخستانية تأجيل اللقاء الذي كان مقررا عقده حول سورية في أستانة الأسبوع المقبل، مؤكدة استمرار مشاورات الدول الضامنة بشأن تطبيق اتفاقات الجولة السابقة.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف القول إن روسيا وتركيا وإيران أبلغت أستانة أن خبراء هذه الدول سيستمرون في عقد لقاءات عمل في عواصمهم في الأيام والأسابيع المقبلة، للتنسيق في المسائل المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الخاصة بإنشاء أربع مناطق لتخفيف التوتر في سورية، إضافة إلى مسائل أخرى لتعزيز نظام وقف إطلاق النار.

وكان من المنتظر أن تجري الجولة الجديدة لمباحثات أستانة في الـ12 والـ13 من الشهر الحالي، بعد أن توصل المتشاورون في الجولة السابقة مطلع الشهر الماضي إلى اتفاق حول إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.