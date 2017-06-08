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التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: "غير صحيح"

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مصراوي Masrawy

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة: "غير صحيح"

09:23 ص الخميس 08 يونيو 2017

كتبت - ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي - رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الامتحانات المنشورة عبر صفحات الغش الإلكتروني تحت عنوان "تسريب امتحان اللغة الإنجليزية"، غير صحيحة بالمرة.

وأكد حجازي، خلال تصريحات صحفية، أن لجان واضعي الامتحان، راجعت كافة الأوراق الامتحانية التي نشرتها صفحات الغش الإلكتروني، وتأكدت من عدم صحتها، مشيرًا إلى أن تلك الصفحات تهدف إلى إحداث البلبلة.

وناشد حجازي طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بعدم الانسياق وراء شائعات تسريب الامتحانات، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مؤمنة بشكل كامل بداية من أماكن طباعتها بالجهة السيادية، وحتى مراكز توزيع الأسئلة.

ويؤدي قرابة 592 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة، اليوم الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

وتداولت صفحات الغش الإلكتروني، عدة أوراق امتحانية، منذ 7 ساعات، زاعمة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.

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