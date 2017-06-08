اليوم..«السيسي» يستقبل ملك البحرين

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يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

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جدير بالذكر أن منطقة الخليج تشهد خلال هذه الأيام تحركات عدة، على خلفية قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.