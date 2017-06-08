أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد -
وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز التصدق أو الزكاة على العاطل - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: استشارة الضيف في تناول الطعام "خسة" - لعلهم يقهون -
الشيخ خالد الجندي: تحية لـ تجار محافظة الشرقية وأهل قرية سبك الأحد في المنوفية - لعلهم يفقهون -
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ -
ملامح خطة ريال مدريد للهيمنة على العرش الأوروبي -
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق» -
السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا -
نائب بـ«التشريعية» يعترض على صيغة طرح مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

اليوم..«السيسي» يستقبل ملك البحرين

Google+ Print
اليوم..«السيسي» يستقبل ملك البحرين اليوم..«السيسي» يستقبل ملك البحرين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، لبحث عدد من الموضوعات على رأسها قرار والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.

ومن المقرر أن يشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا عملية السلام في الشرق الأوسط ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

شاهد أيضا

جدير بالذكر أن منطقة الخليج تشهد خلال هذه الأيام تحركات عدة، على خلفية قرار مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، لتمويلها جماعات إرهابية وتهديدها للأمن القومي العربي والخليجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا

السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"