الحبيب الجفري: احتكار فهم الدين «باب للفتنة» عليه أن يُغلق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الحبيب علي الجفري، الداعية الإسلامي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرسى مدرسة للتعامل مع من يدعي احتكار فهم الدين الإسلامي الصحيح، عمادها أن التدين ليس بالاندفاع غير المتزن، إذ قال: "إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله".

وأضاف الجفري، خلال حديثه ببرنامج "الإنسانية قبل التدين"، المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن التدين لا يكون بزيادة العبادات دون فهم حقيقي لمقاصدها، حيث نقل موقف رُويّ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ثلاثة رهط إلى بيت النبي وقال أحدهم: "أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا.. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني".

شاهد أيضا

وأشار إلى أن الرسول أدرك أن الخطر حينما يعتقد المرء أنه أتقى الناس وأعلمهم بأمور الدين، ومن هنا يبدأ في الحكم على عبادات وعلاقات الإنسان بربه، وهو منبت التطرف، لذا جاء ذلك الموقف ليعلمنا الرسول أن احتكار فهم الدين باب للفتنة عليه أن يُغلق.