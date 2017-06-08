قبل مونديال السلة.. خلف: لست القائد الأوحد وأطالب الجميع بالاتحاد

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أكد أحمد خلف قائد المنتخب الوطني للشباب لكرة السلة، أنه لن يكون القائد الوحيد للفراعنة، مشيرا إلى وجود أكثر من لاعب شاركوا في بطولات سابقة ويستطيعون توجيه اللاعبين.

وشارك خلف الشهير بـ«بيبو» في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما مرتين، وبطولة كأس العالم تحت 19 عاما مرة واحدة، ويستعد للمشاركة الثانية في مصر.

وقال في تصريحات صحفية لموقع الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»: "سأكون قائدا جيدا بتحفيزي للاعبين، ولكنهم أيضا سيساعدونني كثيرا، وأبذل الجهد من أجل مساعدة الفريق، وواثق بأن الجميع يقوم بنفس الشيء".

وأضاف قائد الفراعنة، الذي يلعب في صفوف «manreza» الإسباني: "يوجد أكثر من لاعب شاركوا في بطولات كأس العالم من قبل، عصام مصطفى لعب في بطولة كأس العالم تحت 17 و19 عاما".

وعن تحديات البطولة، قال خلف: "لم نعد صغارا، كل لاعب يعلم أهمية الحدث، الجميع سيشاهد ما نقدمه في البطولة، سنحاول أن نرفع اسم بلدنا في المحفل الدولي".

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واستطرد بيبو: "منافسات 19 عاما أقوى من سن الـ17، يمتلك اللاعبون خبرات أكبر، ورأيت هنا بعض اللاعبين يلعبون في الدوري الأمريكي، لقد تعلمت كثيرا من المشاركة في هذه البطولة".

وواجه أحمد خلف منتخب أمريكا عام 2015 والذي ضم لاعبين بحجم جوش جاكسون، جايسون تاتوم، هاري جيلس، تيرانس فيرجسون وكاليب سوانجان.

وأكمل قائد الفراعنة: "لقد تعلمت أن أطور من أدائي لأساعد فريقي، إنه شعور خاص أن ألعب أمام الجماهير خصوصا أنها ستكون البطولة الأخيرة بالنسبة لي في الشباب".

واختتم خلف تصريحاته، قائلا: "لدينا جمهورا رائعا ونريد أن نقدم لهم شيئا مميزا، لابد أن نتحد جميعا لاعبين وجهاز فني وجماهير وأن نقاتل من أجل تشريف بلادنا أمام العالم".