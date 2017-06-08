عبد الحفيظ: إنجاز البدري لو حققه مدرب أجنبي «هنعمله تمثال»

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد أبو تريكة، نجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطني السابق، من أنظف الشخصيات التي قابلها طوال حياته، مشيرًا إلى أنه شاهد تأثيره الواضح على الفريق، حينما كان زميلًا له في الملعب.

وتحدث «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «كلام في الكورة» الذي يعرض على قناة «LTC»، عن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر، مؤكدًا أنه حقق أرقامًا رائعة وقدم موسمًا تاريخيًا، معلقًا: «لو حققها مدرب أجنبي يتعمله تمثال».

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وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمرء، أنه يتمنى التوفيق لصالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول، وأن الجهاز الفني ينتظر منه الكثير في الفترة المقبلة.