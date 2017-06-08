ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في بورسعيد.. والفتيات تتصدرن القائمة
ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في بورسعيد.. والفتيات تتصدرن القائمة
04:08 ص الخميس 08 يونيو 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
حصل "مصراوي"، اليوم الخميس، على صور وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية في محافظة بورسعيد.
وحصلت الطالبة "نور مصطفي فتحي كامل"، بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات؛ على المركز الأول، وفي المركز الثاني الطالب "يوسف عصام السيد السيد عطا، مدرسة العصفوري لغات، وفي المركز الثالث الطالبة "لجين مرسي مختار قطب عرابي"، مدرسة سانت ماري، وجاء في المركز الرابع الطالب " يوسف محمد مسعد طه حسين"، مدرسة أشتوم الجميل، والطالبة "نوران محمد محمد حسن مرعي"، مدرسة تنيس الابتدائية في المركز الخامس.
بينما جاءت في المركز السادس الطالبة "زينة محمد ابراهيم السيد سلامة"، مدرسة سانت ماري، وفي المراكز من السابع إلى العاشر 4 طالبات من مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات وهن :"يمني محمد علي علي السيد"، و"نورين محمد حسن الدسوقي البياع"، و"نادين مصطفي حسن مصطفي حسنين"، و"منه الله أحمد محمد فوزي كحله".
واعتمد محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 93%، حيث بلغ عدد المقيدين 11 ألف و472 طالبا، حضر منهم 11 ألف و183 طالب، وتغيب 289 طالب، وبلغ عدد الناجحين 10 ألاف و403 طالبا مقابل 780 طالب راسب.
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