أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد -
وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز التصدق أو الزكاة على العاطل - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: استشارة الضيف في تناول الطعام "خسة" - لعلهم يقهون -
الشيخ خالد الجندي: تحية لـ تجار محافظة الشرقية وأهل قرية سبك الأحد في المنوفية - لعلهم يفقهون -
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ -
ملامح خطة ريال مدريد للهيمنة على العرش الأوروبي -
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق» -
السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا -
نائب بـ«التشريعية» يعترض على صيغة طرح مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"الأسرة" تصدر اليوم حكمها في دعوى لقاء سويدان ضد حسين فهمي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأسرة" تصدر اليوم حكمها في دعوى لقاء سويدان ضد حسين فهمي

05:16 ص الخميس 08 يونيو 2017

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، اليوم الخميس، الحكم في دعوى الفنانة لقاء سويدان التي تطالب فيها بمؤخر صداق قدره 5 ملايين جنيه من الفنان حسين فهمي، الذي وعدها به عند الزواج.

واستدعت المحكمة في الجلسة السابقة حسين فهمي لأداء اليمين الحاسمة حول قيمة مؤخر الصداق الذي وعد به لقاء سويدان.

كانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة لإثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته "سويدان" للمحكمة لتقدير قيمة مؤخر صداقها، وكان عبارة عن ورقة تفيد تحصل ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تمامًا عن فاستأنفت الحكم.

يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 29 يونيو.. الحكم في طعن الفنان أحمد عز ببطلان ثبوت نسب طفلي زينة

    29 يونيو.. الحكم في طعن الفنان أحمد عز ببطلان ثبوت نسب طفلي زينة

    أخبار
  • اليوم.. الحكم في طعن توفيق عكاشة على إلزامه بدفع أجر خادم لنجله

    اليوم.. الحكم في طعن توفيق عكاشة على إلزامه بدفع أجر خادم لنجله

    أخبار
  • ''الأسرة'' تنظر استئناف طليقة إبراهيم سعيد لزيادة نفقة نجلها

    ''الأسرة'' تنظر استئناف طليقة إبراهيم سعيد لزيادة نفقة نجلها

    أخبار
  • المحكمة تأمر باستدعاء الفنان حسين فهمي في قضية مؤخر لقاء سويدان

    المحكمة تأمر باستدعاء الفنان حسين فهمي في قضية مؤخر لقاء سويدان

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الزراعة تفسر سبب ارتفاع أسعار البيض

    الزراعة تفسر سبب ارتفاع البيضأخبار

  • دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان

    دار الإفتاء توضح حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضانفنون

  • الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولار

    الريال القطري يهبط إلى أدنى مستوى في 11 عاما أمام الدولارأخبار

  • شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر

    شيخ إماراتي من العائلات الحاكمة: قيادة قطر "قد تتغير"أخبار

  • إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرة بالغسل؟

    إذا احتلم الصائم في نهار رمضان هل يبطل صومه أم لا؟ وهل تجب عليه المبادرةفنون

  • اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصر

    اجتماع لتنظيم الإخوان والحكومة التركية لدعم تميم والتحريض ضد مصرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق»

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

نصر : تعديلات قانون الشركات تهدف إلى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"

آراء طلاب الثانوية علي امتحان "الإنجليزي".. وردود غريبة علي ترجمة "مصر تحارب الإرهاب"

الأخبار - قمة مصرية بحرينية بالقاهرة بين الرئيس السيسى والملك جمد بن خليفة

الأخبار - قمة مصرية بحرينية بالقاهرة بين الرئيس السيسى والملك جمد بن خليفة