"الأسرة" تصدر اليوم حكمها في دعوى لقاء سويدان ضد حسين فهمي
"الأسرة" تصدر اليوم حكمها في دعوى لقاء سويدان ضد حسين فهمي
05:16 ص الخميس 08 يونيو 2017
كتب – محمود السعيد:
تصدر محكمة استئناف الأسرة بالتجمع، اليوم الخميس، الحكم في دعوى الفنانة لقاء سويدان التي تطالب فيها بمؤخر صداق قدره 5 ملايين جنيه من الفنان حسين فهمي، الذي وعدها به عند الزواج.
واستدعت المحكمة في الجلسة السابقة حسين فهمي لأداء اليمين الحاسمة حول قيمة مؤخر الصداق الذي وعد به لقاء سويدان.
كانت الفنانة لقاء سويدان أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، وطالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود الذين استعانت بهم الفنانة لإثبات صحة ادعائها وعدم اعتدادها بالمستند الذي قدمته "سويدان" للمحكمة لتقدير قيمة مؤخر صداقها، وكان عبارة عن ورقة تفيد تحصل ابنة عمها على 100 ألف دوﻻر كمؤخر صداق عند زواجها مبررة ذلك بأن الظروف المعيشية في لبنان تختلف تمامًا عن مصر فاستأنفت الحكم.
يذكر أن "سويدان" سبق وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، ما دفع "سويدان" إلى الحجز على أمواله، وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها.
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