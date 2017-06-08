معارِضة قطرية: الظروف الحالية في الدوحة لا تبشر بالخير

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قالت المعارضة القطرية منى السليطي، مساء الأربعاء، إن الحكومة القطرية لا تراعي مصالح الشعب، مشدّدًة على أنها تراعي مصلحة الأسرة الحاكمة فقط.

أضافت السليطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «أون لايف»، أن النظام القطري لجأ إلى تركيا وإيران لحمايته من قرارات المقاطعة الدبلوماسية، وهو ما يؤكد أن النظام ليس له شعبية داخل الدولة.

أوضحت أن النظام أصدر أوامره للأجهزة الأمنية بتكميم أفواه الشعب، ما يؤكد وجود حراك شعبي قريبًا ضد النظام لإسقاطه.

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أكدت المعارضة القطرية، أن «الظروف الحالية في الدوحة لا تبشر بالخير والوضع قلق جدًا».