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عميد المراسلين الأجانب: «الجزيرة» أداة سياسية.. وقطر مازالت تمول الإرهاب

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عميد المراسلين الأجانب: «الجزيرة» أداة سياسية.. وقطر مازالت تمول الإرهاب عميد المراسلين الأجانب: «الجزيرة» أداة سياسية.. وقطر مازالت تمول الإرهاب

التحرير

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قال فولكهارد وندفور، عميد المراسلين الأجانب في ، مساء الأربعاء، إن قطر انزعجت للغاية بعدما أسقط الشعب المصري نظام الإخوان، وفشلت جميع محاولات الجماعة للوصول إلى الحكم مرة أخرى.

أضاف وندفور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «ten»، أن قطع الدول العربية والخليجية علاقتها بقطر ستؤثر عليها بالسلب، كما أن الموقف الأمريكي من قطر ليس في صالحها، حيث سعت أمريكا في الفترة الأخيرة إلى نقل بعض الأسلحة من القاعدة الأمريكية الموجودة في الدوحة.

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وأشار إلى أن «قطر كانت دائمًا وما زالت تمول الجهات الإرهابية، خلاف الاتهامات والسعي لزعزعة الأمن في الدول العربية والخليجية وتوطيد علاقتها بإيران»، مؤكدًا أن «قناة الجزيرة تحولت إلى أداة سياسية».

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التحرير

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