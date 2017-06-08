إخماد حريق في محيط مستشفى الرمد بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شب حريق في منطقة مستشفى الرمد بمدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر اشتعال نيران فى حشائش، وأفرع أشجار قديمة، وكادت أن تصل لمحول كهربائي يغذي المستشفى، والمنطقة بأكملها، وسيارات كانت تقف بالقرب من هذه النيران المشتعلة.

وأكد المهندس إسلام حسن عبد المجيد، أحد شهود العيان، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أنه فوجئ باشتعال نيران محدودة خلف سور مستشفى الرمد، وبدأت ألسنة اللهب تتصاعد تدريحيًا، لاشتعالها وامتدادها في أفرع الأشجار الكثيفة المنتشرة بمحيط المنطقة.

وأوضح أن عددا من الشباب وأهالي المنطقة تجمعوا وتمكنوا من إبعاد السيارات التي كانت تقف بجوار أحد أعمدة الكهرباء، قرب الأشجار القديمة التي أشتعلت بها النيران، خشية وصول النيران إليها، فيما حضر رجال الإطفاء، وقوة من الشرطة، وتمكنوا من إخماد النيران قبل وصولها إلى محول الكهرباء المغذي للمنطقة.

وأشار شاهد العيان إلى أن قوة وحدة الإطفاء المرافقة لسيارة الحماية المدنية، وموظفي قطاع كهرباء كفر الشيخ، بتعاملهم مع الحريق وإخماده وفصل التيار الكهربائى سريعًا عن المنطقة، أنقذوا المنطقة من كارثة، موضحًا أنه لا بد من التدخل السريع من قسم البيئة بمجلس مدينة كفر الشيخ، للتعامل مع أفرع الأشجار الكثيفة.

وفى ذات السياق، أكد مصدر أمني بمديرية أمن كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أنه بعد المعاينة لمكان الحريق، تبين عدم وجود شبهة جنائية في اشتعال النيران، كما ترجح المعاينة أن السبب الحقيقي وراء اشتعاله "عُقب سيجارة" كان مشتعلًا ألقاه شخصًا في مكان الواقعة، حتى اشتعلت النيران.