سول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ
سول: كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ
04:24 ص الخميس 08 يونيو 2017
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان كوريا الشما
(أ ف ب):
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس من ساحلها الشمالي باتجاه البحر مقذوفات عديدة يعتقد أنها صواريخ بالستية.
وقالت الوزارة إن "كوريا الشمالية أطلقت هذا الصباح مقذوفات عديدة غير محددة، يعتقد أنها صواريخ أرض-بحر، وذلك من مكان لا يبعد كثيرا عن وونسان"، المدينة الساحلية في شرق البلاد.
وهذه رابع تجربة صاروخية تجريها بيونج يانج في أقل من خمسة أسابيع، على الرغم من العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي منذ 2006 على النظام الشيوعي والتي تحظر عليه هذه التجارب.
وتسعى كوريا الشمالية إلى تطوير صواريخ بعيدة المدى مزودة برؤوس نووية ويمكنها بلوغ الولايات المتحدة، وقامت حتى الآن بخمس تجارب نووية أجرت اثنتين منها العام الماضي.
والجمعة فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على 18 مسؤولا وشركة في كوريا الشمالية، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بالرد على تجارب بيونج يانج النووية والصاروخية "بوسائل أخرى إذا تطلب الأمر".
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