عضو بمجلس الزمالك يعلن «استقالته» ويتحفظ على ذكر الأسباب

التحرير

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أكد شريف منير حسن، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه قرر التقدم باستقالته من عضوية المجلس صباح اليوم، مكتفيا بالفترة التي قضاها منذ انتخاب المجلس في مارس ٢٠١٤.

وأضاف منير حسن، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه يرفض الإعلان عن الأسباب أو التفاصيل، مؤكدا في الوقت نفسه، على احترامه لجماهير النادي الوفية والجمعية العمومية، متمنيا التوفيق للمجلس الحالي.

وأشار عضو مجلس الزمالك إلى أنه سوف يتقدم غدا، باستقالته رسميا إلى المجلس.

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ويعد شربف منير، خامس عضو من مجلس إدارة الزمالك، يعلن استقالته بعد كل من هاني شكري ومصطفى عبد الخالق وأحمد سليمان ومصطفى سيف العماري.

ويتبقى في المجلس مرتضى منصور رئيسا، وأحمد جلال إبراهيم نائبا، وحازم ياسين أمينا للصندوق، وأحمد مرتضى وهاني زادة أعضاء.