أخبار عاجلة

بالصور.. إحباط تهريب 175 كيلو بانجو من منفذ شاحنات بورسعيد -
وكيل "صحة دمياط": حملات تفتيشية مفاجئة لمتابعة انضباط الأطباء -
الشيخ خالد الجندي: لا يجوز التصدق أو الزكاة على العاطل - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: استشارة الضيف في تناول الطعام "خسة" - لعلهم يقهون -
الشيخ خالد الجندي: تحية لـ تجار محافظة الشرقية وأهل قرية سبك الأحد في المنوفية - لعلهم يفقهون -
وزير الخارجية القطري: إيران ستزودنا بمواد غذائية وتخصص لنا ثلاثة موانئ -
ملامح خطة ريال مدريد للهيمنة على العرش الأوروبي -
دعم المنتج المصري وتشجيع الاستثمار أبرز مشاريع تخرج «إعلام الشروق» -
السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا -
نائب بـ«التشريعية» يعترض على صيغة طرح مناقشة «تيران وصنافير» في البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في بورسعيد.. والفتيات تتصدر القائمة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في بورسعيد.. والفتيات تتصدر القائمة

04:08 ص الخميس 08 يونيو 2017

  • عرض 5 صورة

    3059c05f88.jpg

  • عرض 5 صورة

    2017_6_8_4_8_22_517.jpg

  • عرض 5 صورة

    6c5fa6439c.jpg

  • عرض 5 صورة

    51571aa144.jpg

  • عرض 5 صورة

    2b06a3ea31.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. حفل إفطار القوة متعددة الجنسيات في شرم الشيخ

الألبوم التالى

بالصور.. حفل إفطار القوة متعددة الجنسيات في شرم الشيخ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حصل "مصراوي"، اليوم الخميس، على صور وأسماء أوائل الشهادة الابتدائية في محافظة بورسعيد.

وحصلت الطالبة "نور مصطفي فتحي كامل"، بمدرسة الراهبات الفرنسسكانيات؛ على المركز الأول، وفي المركز الثاني الطالب "يوسف عصام السيد السيد عطا، مدرسة العصفوري لغات، وفي المركز الثالث الطالبة "لجين مرسي مختار قطب عرابي"، مدرسة سانت ماري، وجاء في المركز الرابع الطالب " يوسف محمد مسعد طه حسين"، مدرسة أشتوم الجميل، والطالبة "نوران محمد محمد حسن مرعي"، مدرسة تنيس الابتدائية في المركز الخامس.

بينما جاءت في المركز السادس الطالبة "زينة محمد ابراهيم السيد سلامة"، مدرسة سانت ماري، وفي المراكز من السابع إلى العاشر 4 طالبات من مدرسة الراهبات الفرنسسكانيات وهن :"يمني محمد علي علي السيد"، و"نورين محمد حسن الدسوقي البياع"، و"نادين مصطفي حسن مصطفي حسنين"، و"منه الله أحمد محمد فوزي كحله".

واعتمد محافظ بورسعيد، أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 93%، حيث بلغ عدد المقيدين 11 ألف و472 طالبا، حضر منهم 11 ألف و183 طالب، وتغيب 289 طالب، وبلغ عدد الناجحين 10 ألاف و403 طالبا مقابل 780 طالب راسب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة

    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 93%

    أخبار
  • ​رجال أعمال يستجيبون لمبادرة إلغاء موائد الرحمن ببورسعيد.. والجيش ينقذ الفقراء - (صور)

    ​رجال أعمال يستجيبون لمبادرة إلغاء موائد الرحمن ببورسعيد.. والجيش

    أخبار
  • العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    العثور على الطالب المختطف بدمياط في مدينة العاشر من رمضان

    أخبار
  • محافظ بورسعيد يعلن جهود حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة

    محافظ بورسعيد يعلن جهود حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • سماح أنور :

    سماح أنور : "قلت بعد وفاة معالي زايد مبروك"فنون

  • الزراعة تفسر سبب ارتفاع أسعار البيض

    الزراعة تفسر سبب ارتفاع البيضأخبار

  • شاب منياوي يثير قلق

    شاب منياوي يثير قلق ""أخبار

  • لماذا قاطع السيسي محافظ البحر الأحمر أثناء حديثه عن

    لماذا قاطع السيسي محافظ البحر الأحمر أثناء حديثه عن "مناجم الذهب"؟أخبار

  • CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورة

    CNN: قطر تضع قواتها في أعلى درجات التأهب وتحذر الدول المجاورةأخبار

  • خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارة

    خبير أرصاد يكشف موعد انكسار الموجة الحارةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا

السيسي يستقبل وزير خارجية فرنسا

السيسي يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية.. ويؤكد: نلتزم بإعلاء حرية التعبير

السيسي يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية.. ويؤكد: نلتزم بإعلاء حرية التعبير

السيسي يفتتح منتدى الأعمال المصرى الألمانى الأسبوع المقبل

السيسي يفتتح منتدى الأعمال المصرى الألمانى الأسبوع المقبل

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8/6/2017 بالأسواق المصرية