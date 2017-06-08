وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء

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قال الدكتور وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مساء الأربعاء، إن عودة الثقة من جانب الدول العربية التي قاطعت قطر مشروطة بوجود اتفاق وضمانات للالتزام به، مشيرًا إلى أن الوساطة التي يقوم بها أمير الكويت صعبة للغاية، لأن دولة قطر ليست لديها أي استعداد للوصول إلى نقطة التقاء.

أضاف عبدالمجيد خلال لقائه أمس الأربعاء ببرنامج «ساعة من مصر»، شاشة «الغد العربي»، أن الموقف الأمريكي تجاه الأزمة القطرية لم يتبلور بعد، متسائلًا: «ما الذي تريده المجموعة الحاكمة في الدوحة؟»، مشدّدًا على أن تلك المجموعة الحاكمة لقطر تتميز بالأفق الضيق، وصغر العقل، لافتًا إلى أن حل الأزمة القطرية فى حاجة إلى ضامن من خارج مجلس التعاون الخليجي ليشارك فيه أطراف دولية.

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وأكد أن قطر تبحث عن دور أكبر من حجمها رغم صغر عقل من يحكمونها، موضحًا أن هناك مجموعة من المرتزقة من بعض الدول العربية لهم تأثير هائل فى صنع القرار القطري، وبعضهم أصحاب مصالح ومرتبطون بدوائر استخباراتية، لتتحول الدوحة إلى أزمة في حد ذاتها.

وأشار إلى أن العلاقة بين قطر وإيران تنامت خلال الآونة الأخيرة، موضحًا أن موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى قطر تأتي فى إطار اتفاقية بين الطرفين، والحكومة التركية وجدت أنه في ظل هذه الأزمة أن تثبت حضورها في ظل الزخم الحادث الآن.