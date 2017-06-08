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سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد»

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سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد»

التحرير

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قال ضرار الفلاسي، الكاتب والمحلل الإماراتي، مساء الأربعاء، إن المقاطعة العربية والخليجية لقطر لم تنته بعد، بل تزداد يوميًا، إذ أن عددا كبيرا من الدول ينضم يوميًا لتلك المقاطعة، موضحًا أن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لم الشمل كما يزعم لن تفيد.

وأضاف الفلاسي، خلال مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «تن»، أن تركيا طرحت العديد من الوعود ولم يتم تنفيذها ولم تف بوعودها، إذ أن تركيا تهدف إلى مصلحتها فقط، فهاجمت بشار الأسد ولكنها لم تحارب داعش الإرهابي كما كانت تزعم.

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وتابع: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا، ولكننا في أمس الحاجة لإيقاظ قطر، إذ أن لديها غرور، كم عدد القتلى والمشردين بسبب دعمها للإرهاب؟ قطر تلعب دورا أكبر من حجمها الطبيعي، وليست مؤهلة لأن تكون قائدة في المنطقة، وعلى قطر أن تبتعد عن الأحضان الإيرانية لأنها لا تتمنى الخير للعرب».

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التحرير

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