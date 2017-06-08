وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، مساء أمس الأربعاء، إنه قام بافتتاح ليالي الأسمرات الرمضانية من أجل مشاركة «الأسمرات» لبهجة شهر رمضان الكريم، موضحًا أن ما حدث يُعد رسالة بأن التنمية ثقافة والثقافة تنمية.

وأضاف الشريف في تصريحات لبرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، عبر فضائية «تن»: «عاوزين نرجع مصر لأحلى ما فيها، عايزين نشعر وعاوزين نقرأ ونغني».

شاهد أيضا

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يسعى لدخول كل أنواع الفنون التي كانت موجودة في مصر إلى القرى والمدن من أجل استعادتها مرة أخرى.