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العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن

02:13 ص الخميس 08 يونيو 2017

إعداد - علاء المطيري:

قررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية، وأعلنت جمهورية القمر المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وضبطت قوات الأمن اللبنانية في مرفأ بيروت كمية من مخدرات الحشيش كانت متجهة إلى ليبيا، وأفادت مصادر محلية يمنية، أن 12 قتيلاً سقطوا في مواجهات بين قوات الجيش والحوثيين شرقي البلاد.

1- الإمارات تغلق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية بشكل فوري

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مكاتب الخطوط الجوية القطرية - أرشيفية

قررت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية في البلاد بشكل فوري.

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2- جمهورية القمر المتحدة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

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رئيس دولة جزر القمر عثمان غزالي - أرشيفية 

أعلنت جمهورية القمر المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر ابتداءًا من الأربعاء.

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3- ضبط 3 أطنان حشيش معدة للشحن من لبنان إلى ليبيا

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قوات الأمن اللبنانية - أرشيفية

ضبطت قوات الأمن اللبنانية في مرفأ بيروت كمية من مخدرات الحشيش تقدر بأكثر من 3 أطنان كانت معدة للشحن من لبنان إلى ليبيا.

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4- 12 قتيلاً في مواجهات بين قوات هادي والحوثيين شرقي اليمن

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معارك بين القوات الموالية للشرعية و الحوثيين فى تعز-أرشيفية(أ ف ب)

أفادت مصادر محلية يمنية، أن 12 قتيلاً سقطوا، في مواجهات بين قوات الجيش والمقاومة الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في محافظة شبوة النفطية، شرقي البلاد.

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5- أمير الكويت يزور قطر 

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أمير دولة الكويت لشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - أرشيفية

وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد الرسمي المرافق له، مساء الأربعاء، إلى الدوحة، بعد زيارة قصيرة إلى الإمارات.

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