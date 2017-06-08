حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

وافق البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى قطر، وقتل 12 شخصًا في تفجيرين في إيران، وأمرت ألمانيا بسحب قواتها من قاعدة إنجيرليك التركية، واختفت طائرة عسكرية على متنها 100 شخص في الفلبين في ظروف غامضة.

1- البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر



البرلمان التركي - أرشيفية

وافق البرلمان التركي، في جلسة، الأربعاء، على اتفاقيتين، إحداهما تسمح بنشر قوات فى قاعدة عسكرية تركية فى قطر، والثانية لبرنامج لتدريب قوات الدرك هناك.

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2- 12 قتيلاً في هجومين بإيران

رجال شرطة إيرانيين أثناء هجوم مسلحين على مقر البرلمان الإيراني الأربعاء (أ ف ب)



قتل 12 شخصًا وجرح 39 آخرون في أول اعتداءات تبناها تنظيم "داعش" في إيران، واستهدف خلالها مسلحون وانتحاريون مجمع مجلس الشورى الإيراني في طهران ومرقد زعيم الثورة الإسلامية آية الله وروح الله الخميني الواقع على بعد عشرين كيلومترًا من العاصمة طهران.

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3- اختفاء طائرة عسكرية على متنها 100 شخص في ميانمار



طائرة عسكرية - أرشيفية

ختفت طائرة عسكرية على متنها أكثر من مئة شخص، في ميانمار بحسب بيانات الجيش.

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4- ألمانيا تأمر بسحب قواتها من قاعدة إنجرليك التركية



طائرات ألمانية في قاعدة إنجرليك التركية - أرشيفية

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنها علمت من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء وافق دون إجراء مشاورات على خطة وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين لنقل الـ260 جنديًا متمركزين في قاعدة إنجرليك التركية مع طائرات الاستطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود إلى الأردن.

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5- مقتل وإصابة 8 جنود شرقي أوكرانيا

جنود أوكرانيون في 10 فبراير 2015 (أ ف ب)



ذكرت الحكومة الأوكرانية أن جنديًا قتل وأصيب 7 آخرون جراء القتال في شرق البلاد.

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