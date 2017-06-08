صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني

مسلحان يهاجمان البرلمان الإيراني (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:

قتل 12 شخصًا وجرح 39 آخرون في أول اعتداءات يتبناها تنظيم "داعش" في إيران.

واستهدف خلالها مسلحون وانتحاريون مجمع مجلس الشورى الإيراني في طهران ومرقد زعيم الثورة الإسلامية آية الله وروح الله الخميني الواقع على بعد عشرين كيلومترًا من العاصمة طهران.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة ترصد لحظة هجوم اثنين من المسلحين على مقر البرلمان الإيراني، حيث يظهر بيد أحدهما بندقية بينما يحمل الآخر مسدسًا بينما تظهر الصورة أن كلاهما يتحرك بسرعة نحو البرلمان.

وقالت وكالة أعماق - الذراع الإعلامي لتنظيم "داعش" - إن عناصر التنظيم هاجموا ضريح الخميني ومبنى البرلمان الإيراني وسط طهران".