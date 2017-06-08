10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

أعرب وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن شكوكه فى أن تغيّر قطر سلوكها، ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى التعاون والوحدة الإقليمية والدولية في أعقاب اعتداءات طهران، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب تعاون كل الدول لمنع تمويل المنظمات الإرهابية، وشدد سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد قطان، على أن قرار المملكة قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد أن استنفدت كل السبل، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حرب بين أمريكا وروسيا قائلاً: "لو اندلعت الحرب لن يبقى أحد".

1- وزير الخارجية البحرينى: الطريق مفتوح لاتخاذ أي خيارات ضد قطر

وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة – أرشيفية

أعرب وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن شكوكه فى أن تغيّر قطر سلوكها، مشيدًا بجهود الوساطة الكويتية لحل النزاع العربي مع قطر، مضيفًا: "الطريق مفتوح أمام أي خيارات ضد قطر".

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2- الرئيس الإيراني: الأحداث الإرهابية ستزيدنا عزمًا على قتال التطرف والعنف

الرئيس الإيراني حسن روحاني - أرشيفية (أ ف ب)

دعا الرئيس الايراني حسن روحاني إلى التعاون والوحدة الإقليمية والدولية في أعقاب اعتداءات طهران التي أعلن "داعش" مسؤوليته عنها، مضيفًا: "الأحداث الإرهابية ستزيدنا عزمًا على قتال التطرف والعنف".

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3- ترامب عن مقاطعة قطر: يجب تعاون كل الدول لمنع تمويل المنظمات الإرهابية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يمينًا) وزوجته ميلانيا (يسارًا) في إيطاليا في 23 مايو 2017(أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفيًا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض عليه التوسط للمساعدة في تسوية الخلافات بين قطر وعدة دول عربية، وأضاف: "يجب تعاون كل الدول لمنع تمويل المنظمات الإرهابية".

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4- وزير الخارجية الألماني عن مقاطعة قطر: الخلاف يقوي الأطراف الخطأ

وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل في واشنطن في 18 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل الى تخفيف حدة التصعيد في الأزمة القائمة حول قطر، وقال في برلين بعد مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير: "إننا مقتنعون أن أي خصام بين الشركاء والجيران لا يعمل في النهاية سوى على تقوية الأطراف الخطأ".

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5- ميركل: لا يزال هناك نقاش محزن داخل الاتحاد الأوروبي عن توزيع اللاجئين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين في 23 مايو 2017 (أ ف ب)

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن استيائها من ضعف الاستعداد العالمي لاستقبال اللاجئين، مضيفة: "لا يزال هناك نقاش محزن داخل الاتحاد الأوروبي عن توزيع اللاجئين، لافتة إلى أن الأمر لا يتعلق في هذا الشأن بعدد كبير من اللاجئين كالسوريين الذين تم إيواؤهم في تركيا على سبيل المثال".

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6- سفير السعودية بالقاهرة عن قطر: طفح الكيل.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟

سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان – أرشيفية

قال سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، أحمد عبدالعزيز قطان، إن قرار المملكة قطع العلاقات مع قطر، جاء بعد أن استنفدت كل السبل الأخرى، مضيفًا: "الكيل طفح.. كيف نسكت على من يحتضن الإرهاب؟".

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7- مسؤولة أمريكية: الأمم المتحدة ترهب إسرائيل لكن "الأسلوب تغير"

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي – أرشيفية

انتقدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، المنظمة قائلة إنها ترهب إسرائيل، مضيفة: "السلوكيات نحو هذه الدولة قد تغيرت في مقر المنظمة الدولية في نيويورك".

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8- وزير الخارجية السعودي: الإجراءات التي اتخذت لمصلحة قطر والمنطقة

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضد قطر إنما هي لمصلحة قطر والمنطقة وأمنها واستقرارها. وأكد، في مؤتمر صحفي في برلين مع وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل، أنه لم يطلب وساطة أوروبية، وأن الخلاف يتم التعامل معه في أطر مجلس التعاون الخليجي.

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9- رئيسة وزراء بريطانيا: قد نُغيّر قوانين حقوق الإنسان من أجل مكافحة الإرهاب

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن في 13 مايو 2017 (أ ف ب)

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، إنها ستغير قوانين حقوق الإنسان إذا كانت "تعترض طريق" التعامل مع المشتبه في كونهم إرهابيين.

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10- بوتين: لو حدثت حرب بين روسيا وأمريكا لن يبقى أحد

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي في 19 مايو 2017 (أ ف ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لو حدثت حرب بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية لما بقي أحد على قيد الحياة.

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