عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟

التحرير

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نفى محمد جمال هليل، عضو مجلس إداراة الأهلي، مايتردد على الساعات القليلة الماضية، من انسحاب فريق كرة اليد من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر.

وأكد هليل في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن كل مايثار خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن انسحاب فريق كرة اليد، من مونديال الأندية عار تمامًا من الصحة.

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وأضاف هليل خلال تصريحاته أنه قرار لم تتم مناقشته من الأساس حتى الآن وننتظر عودة المهندس محمود طاهر، من السعودية، وذلك لأدائه مناسك العمرة.

وعن نية مجلس الإدارة أكد هليل أنه توجد نية لدى الاتحاد الدولي لنقل البطولة من قطر بسبب وجود فريق سعودي أيضًا بالبطولة.