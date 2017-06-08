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وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة»

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وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة» وليد سليمان: حزين لعدم انضمامي للمنتخب.. وتصريحات كوليبالي «صادمة»

التحرير

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أكد وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، حزنه لعدم انضمامه للمنتخب الوطني، لكنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفنى، مؤكدًا أنه تحت أمر فى أى وقت.

وأضاف «سليمان» خلال لقائه بحلقة الإثنين، من برنامج «كلام في الكورة» الذي يعرض على قناة LTC، أنه يتمنى تتويج فريقه ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وإهدائها للجماهير، والعودة للعب في كأس العالم للأندية مرة أخرى.

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وتحدث «الحاوي»، عن تصريحات الإيفواري سليماني كوليبالي الفريق «الهارب»، مؤكدًا أنها كانت صادمة للجميع، مشددًا على أن الأهلي لن يتأثر برحيله، خاصة أن هناك مهاجمين مميزين بالفريق.  

 

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التحرير

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