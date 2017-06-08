عبد الحفيظ: نجيب نموذج.. وننتظر «البدري» لحسم الصفقات الجديدة

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن فريق مصر المقاصة قدم موسمًا رائعًا بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، مشيرًا إلى أن أحمد الشيخ، وهشام محمد، من أكثر اللاعبين الذين نالوا إعجابه.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «كلام في الكورة» الذي يعرض على قناة LTC، أن هناك جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق عقب عودته من كندا، لحسم الصفقات الجديدة المنتظر إتمامها استعدادًا للموسم الجديد.

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وتحدث مدير الكرة بالأهلي، عن محمد نجيب مدافع الفريق، مؤكدًا أنه نموذج للاعب المحترف، ومن الناس القريبين لقلبه، لأنه يركز في عمله دون النظر لمشاركته في المباريات من عدمها.

وتابع مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن سموحة من أفضل الفرق في الدوري المصري، لكن واجهه سوء حظ غريبًا بإصابة 7 لاعبين بقطع في الرباط الصليبي، وهو ما يصعب المهمة على مؤمن سليمان، المدير الفني.