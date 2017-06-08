كوستا: كونتي أخبرني أنه لا يريدني في تشيلسي

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كشف دييجو كوستا، لاعب تشيلسي الإنجليزي، عن أن مدرب الفريق أنطونيو كونتي، لا يريده ضمن صفوف البلوز، خلال الموسم المقبل.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها «ديلي ميل» البريطانية: "سأكون صادقًا معكم، كونتي أرسل لي رسالة أخبرني فيها أنني لست ضمن خططه للموسم المقبل".

وأضاف كوستا: "لذلك الآن علي البحث عن فريق آخر لألعب له".

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وكان اللاعب قد أكد في وقتً سابق بأن الفريق الوحيد الذي سيترك تشيلسي من أجله هو ناديه السابق أتليتكو مدريد، ولكن يبدو أن الأمر سيزداد صعوبة عليه بعد منع أتليتكو من الانتقالات حتى عام 2018.

وواصل كوستا حديثه: "أحب العيش في مدريد، لكن علي التفكير في مستقبلي، ولكن الأمر معقد فأنا لا يمكنني عدم اللعب لأربعة أو خمسة أشهر، ليس لدي دوري مفضل حاليا أنا فقط أريد اللعب".

يأتي ذلك في ظل انتشار أنباء عن اقتراب روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، من العودة لتشيلسي مرة أخرى في صفقة قد تكلف خزائن الفريق ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني طبقا لتقارير الصحف الإنجليزية.