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ميلان يضم مدافع فولفسبورج

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ميلان يضم مدافع فولفسبورج ميلان يضم مدافع فولفسبورج

التحرير

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أكدت «سكاي سبورتس إيطاليا»، إن نادي ميلان قد تعاقد رسميًا مع ريكاردو رودريجيز، مدافع فريق فولفسبورج الألماني، بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

وأكد وكيل أعمال اللاعب، أن موكله انضم إلى نادي ميلان رسميًا، في الوقت الذي نشر فيه اللاعب على حسابه بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، وهو بألوان فولفسبورج، ثم تتحول إلى الأسود والأحمر ألوان ميلان.

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وقد كشفت «سكاي سبورتس»، عن بعض تفاصيل عرض ميلان للدولي الأرجنتيني، والمتمثلة في راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو لكل موسم مع احتمالية التجديد لموسم رابع .

وبذلك أصبح رودريجيز ثالث صفقة لنادي ميلان في «الميركاتو» الصيفي، بعد الإيفواري فرانك كيسي، المُعار من نادي أتلانتا الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني ماثيو موساكيو، من فياريال الإسباني.

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التحرير

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