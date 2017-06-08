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جيرارد: مورينيو حاول التعاقد معي أكثر من مرة

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جيرارد: مورينيو حاول التعاقد معي أكثر من مرة جيرارد: مورينيو حاول التعاقد معي أكثر من مرة

التحرير

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كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي، حاول التعاقد معه 5 أو 6 مرات أثناء مسيرته الاحترافية.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها «ميرور» البريطانية: "بالطبع كانت هناك الكثير من التكهنات في موسم (2004- 2005)، وهو أول موسم لمورينيو مدربًا لنادي تشيلسي، حيث ارتبط البلوز بضمي في ذلك الوقت".

وأضاف: "لقد حاول مورينيو أن يتعاقد معي 5 أو 6 مرات في مسيرتي الاحترافية، مرتين عندما كان في تشيلسي، وعندما درب ريال مدريد وإنتر ميلان أيضًا. كنت قادرًا على الذهاب واللعب معه في فرق مختلفة، لكنني لم أفعل".

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وتطرق جيرارد للحديث عن المدرب الحالي لليفربول، الألماني يورجن كلوب، وقال: "أعتقد أنه يختلف عن بقية المدربين".

واختتم :"لا يوجد مفاوضات فيما يطلبه منك المدرب، إن لم تفعل ما يطلبه فهذا سوف يضر بك وبتواجدك في الفريق وأعتقد أن لاعبي ليفربول يلعبون الآن للمدرب".

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التحرير

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