جيرارد: مورينيو حاول التعاقد معي أكثر من مرة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق، عن أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الحالي، حاول التعاقد معه 5 أو 6 مرات أثناء مسيرته الاحترافية.

وقال جيرارد في تصريحات نقلتها «ميرور» البريطانية: "بالطبع كانت هناك الكثير من التكهنات في موسم (2004- 2005)، وهو أول موسم لمورينيو مدربًا لنادي تشيلسي، حيث ارتبط البلوز بضمي في ذلك الوقت".

وأضاف: "لقد حاول مورينيو أن يتعاقد معي 5 أو 6 مرات في مسيرتي الاحترافية، مرتين عندما كان في تشيلسي، وعندما درب ريال مدريد وإنتر ميلان أيضًا. كنت قادرًا على الذهاب واللعب معه في فرق مختلفة، لكنني لم أفعل".

شاهد أيضا

وتطرق جيرارد للحديث عن المدرب الحالي لليفربول، الألماني يورجن كلوب، وقال: "أعتقد أنه يختلف عن بقية المدربين".

واختتم :"لا يوجد مفاوضات فيما يطلبه منك المدرب، إن لم تفعل ما يطلبه فهذا سوف يضر بك وبتواجدك في الفريق وأعتقد أن لاعبي ليفربول يلعبون الآن للمدرب".