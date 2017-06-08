أب يقتل نجليه بالسم ويحاول الانتحار: "مش قادر على مصاريفهم"

كتب - محمد شعبان:

بينما خلد الجميع إلى النوم عقب تناول وجبة السحور، راح عامل يخطط لإنهاء حياته ونجليه معا هربا من تدهور أحواله الاقتصادية، فدس سُمًا في كوب ماء، وإذ به يوقظ نجليه من النوم، ويسقيهما رشفات منه أتبعها بثالثة له، ليكتب نهايتهما وينقذ الأطباء حياته.

سطرت سجلات قسم شرطة الهرم جريمة مؤسفة، دارت أحداثها في منطقة عزبة جبريل، بعدما تخلص عامل يبلغ من العمر 38 عاما، من نجليه 11 عاما، و9 أعوام في نهار رمضان.

وكشفت التحريات، أن العامل تزوج مرتين، الأولى سارعت بالزواج من آخر فور انتهاء أشهر العدة، والثانية "لا تنجب"، وسط معاناة من ارتفاع الأسعار وانخفاض راتبه الشهري.

وأشارت تحريات اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى أن العامل انتظر خروج زوجته الثانية إلى السوق لشراء بعض احتياجات المنزل، وأحضر كيسا به سُم، واضعا جزء منه في كوب من الماء، ناول نجليه "شربتهما الأخيرة" ليفارقا الحياة في الحال، ثم تناول بعدهما رشفات من الكوب لم تكن كفيلة بإنهاء حياته بل دخل في غيبوبة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وأوضحت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الأطباء أنقذوا حياة العامل في اللحظات الأخيرة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة تحت حراسة مشددة.

ومع استقرار الحالة الصحية للعامل، استجوبه رجال المباحث ليروي تفاصيل الواقعة كما جاءت بمحضر الشرطة قائلا: "الحياة بقت صعبة، ومبقتش قادر على مصاريف الولاد"، مضيفا: "مرضتش أموت مراتي، قولت أسيبها تشوف نصيبها مع حد غيري".

حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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