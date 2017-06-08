الأزمة الخليجية.. حصار بلا حرب

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تعقدت الأزمة التي توجهها الدوحة، بعد فرضت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى، حصارا دبلوماسيا على قطر، في ظل انعدام فرص الوساطة الكويتية، ورفض السعودية مبادرة فرنسية لحل الخلاف، بينما انضم الأردن إلى الحملة السعودية الإماراتية لمقاطعة الدوحة، عبر قرار تخفيض التمثيل الدبلوماسي وإلغاء تصريح قناة "الجزيرة".

كما قالت وكالة الأنباء السعودية إن "جمهورية القمر المتحدة" قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر، وذلك بعد خطوة مماثلة من دول عربية عدة.

طوق نجاة

وافق البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي، على مشروع قانون يسمح للقوات التركية بالانتقال إلى قاعدة عسكرية تركية في قطر.

ومن جهة أخرى، وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة مفاجئة، لبحث تطورات "الأزمة القطرية".

وأجرت قطر محادثات مع إيران وتركيا، لتأمين إمدادات الأغذية والماء وسط مخاوف من احتمالات نقص، بعد قرار أكبر موردين لقطر وهما الإمارات والسعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، حسب "رويترز".

طبول المعركة

ورصدت الولايات المتحدة تحركات عسكرية متزايدة للقوات القطرية، وسط التوتر المتصاعد في العلاقات مع جيرانها، حسب تصريح لمصدر أمريكي مسؤول، لـ"CNN".

وحذرت قطر المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بأنها ستطلق النار على أي سفن تدخل مياهها الإقليمية.

ووضعت قواتها "في أعلى درجات التأهب" وسط مخاوف من تدخل عسكري محتمل عبر حدودها الجنوبية مع المملكة العربية السعودية، حسب قول المصدر الذي أكد أن الجيش القطري استدعى 16 دبابة طراز "ليوبارد" من مخازنها في الدوحة.

ليس لإسقاط النظام

فيما أعلن وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "الإجراءات المتخذة ضد قطر تهدف لتغيير سياستها وليس نظامها"، حسب "وكالة الأنباء الفرنسية".

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وقال قرقاش في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية "إن الأمر لا يتعلق بتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: أنت جارة وعليك أن تلتزمي بقواعد أمن الخليج واستقراره".

وفي غضون ذلك، قرر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد سيف الشامسي، تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 15 سنة ودفع غرامة مالية بخصوص من يبدي تعاطفا أو ميلا أو محاباة تجاه قطر أو اعتراضا على موقف بلاده سواء عبر تغريدات أو تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى.

ثمن الحصار

وبدأت قطر تتكبد خسائر مادية جراء غلق المنافذ البرية والبحرية والجوية لعدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر، أمامها.

وتعد السعودية والإمارات من أهم شركاء قطر التجاريين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج 10 مليارات دولار في 2016.

هذا وسجلت طائرات "قطر للطيران" تكاليف إضافية بسبب سلوكها معابر جوية أطول، ما يدفع المسافرين للجوء إلى شركات طيران أخرى.

كما انخفض سعر الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الفورية والآجلة بسبب المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي في قطر على المدى الطويل بعد أن قطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات معها، حسب "بي بي سي".

وبلغ سعر بيع الدولار 3.6470 ريالات في السوق الفورية وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2016، وفقا لـ"رويترز".

خيوط بيد أمريكا

اتصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للتأكيد على أهمية العمل الموحد لدول الخليج ضد الإرهاب، كما عرض جهوده لـ"حل الخلافات بين الطرفين".

وأكد ترامب خلال الاتصال أهمية عمل جميع الدول في المنطقة لمنع تمويل المنظمات الإرهابية ووقف تعزيز الأيديولوجية المتطرفة، مشيرا إلى أن مجلس التعاون الخليجي الموحد والشراكة القوية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة لهما أهمية حاسمة في هزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعرض الرئيس مساعدة الطرفين على حل خلافاتهما، بما من خلال اجتماع في البيت الأبيض "إذا لزم الأمر".