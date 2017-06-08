فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو للإعلامي توفيق عكاشة، تنبأ فيه بالإطاحة بنظام الحكم في قطر.

وقال عكاشة في الفيديو المتداول: «حاكم قطر وحكومته سيتم الإطاحة بهما خلال سنة على أقصى التقدير؛ لأنهم أدوا الدور المطلوب منهم وانتهت وظيفتهم، فهم ليسوا ماسونيين، ولكنهم يعيشون في خدمته، ولذلك سيتم التخلص منهم».

وتابع: «البعض سيقول إن هذا الكلام سابق عصره ولكن هذا ما وهبني الله إياه».

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وقررت عدة دول مقاطعة قطر بسبب اتهامها برعاية وتمويل الإرهاب، إذ أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وموريتانيا وجزر المالديف قرارا بسحب السفراء من الإمارة.

وأفاد مصدر مقرب من الإعلامي الشهير بأن عكاشة تعرض لوعكة صحية مؤخرا تمنعه من التواصل مع أجهزة الإعلام.