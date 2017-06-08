أخبار عاجلة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الابتدائية في بورسعيد.. والفتيات تتصدر القائمة -
وحيد عبدالمجيد: قطر ليس لديها استعداد للوصول لنقطة التقاء -
سياسي إماراتي: «مقاطعة قطر مؤلمة بالنسبة لنا.. لكننا نعيدها للرشد» -
وزير التنمية المحلية عن «ليالي الأسمرات الرمضانية»: «عاوزين نغني» -
اليوم.. نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان -
العرب اليوم: قطر تتصدر الأحداث.. ومقتل 12 شخصًا في اليمن -
حول العالم في 24 ساعة -
صورة وخبر.. لحظة الهجوم على البرلمان الإيراني -
10 تصريحات × 24 ساعة -
عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

Google+ Print
فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع للإعلامي توفيق عكاشة، تنبأ فيه بالإطاحة بنظام الحكم في قطر.

وقال عكاشة في الفيديو المتداول: «حاكم قطر وحكومته سيتم الإطاحة بهما خلال سنة على أقصى التقدير؛ لأنهم أدوا الدور المطلوب منهم وانتهت وظيفتهم، فهم ليسوا ماسونيين، ولكنهم يعيشون في خدمته، ولذلك سيتم التخلص منهم».

وتابع: «البعض سيقول إن هذا الكلام سابق عصره ولكن هذا ما وهبني الله إياه».

شاهد أيضا

وقررت عدة دول مقاطعة قطر بسبب اتهامها برعاية وتمويل الإرهاب، إذ أعلنت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وموريتانيا وجزر المالديف قرارا بسحب السفراء من الإمارة.

وأفاد مصدر مقرب من الإعلامي الشهير بأن عكاشة تعرض لوعكة صحية مؤخرا تمنعه من التواصل مع أجهزة الإعلام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

فيديو| عكاشة يتنبأ بزوال حكم تميم القطري قبل عام

فيديو| خالد الجندي: «الناس الطيبين ودوا البلد في داهية»

فيديو| خالد الجندي: «الناس الطيبين ودوا البلد في داهية»

فيديو| ميدو يعلن انضمامه لـ «ON Sport».. وزاهر: من أفضل المحللين في العالم

فيديو| ميدو يعلن انضمامه لـ «ON Sport».. وزاهر: من أفضل المحللين في العالم

فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان

فيديو| رفعت السعيد: سيد قطب ورط عبدالناصر في الانضمام للإخوان