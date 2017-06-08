عضو مجلس الأهلي يجيب.. هل انسحب فريق اليد من مونديال الأندية بقطر؟

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى محمد جمال هليل، عضو مجلس إداراة الأهلي، عن مايتردد على الساعات القليلة الماضية، عن إنسحاب فريق كرة اليد من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بقطر.

وأكد هليل في تصريحات خاصة للتحرير، أن كل مايثار في مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام، عن إنسحاب فريق كرة اليد، من مونديال الأندية غير صحيح.

شاهد أيضا

وأوضح هليل خلال تصريحاته أن القرار لم يتم مناقشته من الأساس حتى الأن، وأنهمفي انتظار عودة المهندس محمود طاهر، من السعودية، حيث يؤدي مناسك العمرة.

وأكد هليل أنه توجد نية لدى الاتحاد الدولي لكرة اليد، لنقل البطولة من قطر، بسبب تواجد فريق سعودي أيضًا بالبطولة.