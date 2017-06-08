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الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا

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الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا الاتحاد السكندري يفوز على طنطا وديًا

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فاز فريق الاتحاد السكندري، على مضيفه طنطا، بهدفين دون رد، أحرزهما جدو ومحمد سالم، ومنح ماكيدا الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال شوطي المباراة.

وشهدت أحداث اللقاء مشاركة عاشور الأدهم، العائد من المريخ السوداني بعد انتهاء مدة إعارته، رغم عدم جواز مشاركته مع الفريق هذا الموسم، إلا أن ماكيدا أشركه فى اللقاء بهدف الحفاظ على مستواه الفني، واستمراره فى أجواء المباريات.

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كما شارك فى اللقاء اللاعب محمد عبد المجيد، فى أول ظهور له بعد تماثله للشفاء من الإصابة التى لحقت به فى بداية فترة الإعداد، وجاءت مشاركته للاطمئنان عليه.

بينما تم استبعاد كاسونجو لتعرضه لوعكة صحية، ونور السيد العائد من المشاركة مع منتخب المحليين، والهانى سليمان، وعطوة وعبد الرحمن فاروق، ومحمد شعبان، للاستعانة بهم فى مباراة الفريق أمام ذئاب الجبل فى ثانى التجارب الودية قبل العودة للمنافسات يوم السبت المقبل .

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