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عبد الحفيظ: متعب ليس في حاجة لتقييم.. وأرقام جوزيه تتحدث عنه

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عبد الحفيظ: متعب ليس في حاجة لتقييم.. وأرقام جوزيه تتحدث عنه عبد الحفيظ: متعب ليس في حاجة لتقييم.. وأرقام جوزيه تتحدث عنه

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن عماد متعب، مهاجم الفريق ليس في حاجة إلى فرصة لتقييمه، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة داخل النادي.

وأوضح «عبد الحفيظ»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «كلام في الكورة» الذي يعرض على قناة LTC، أنه يطالب اللاعبين دائمًا بالتركيز في الملعب فقط، والحرص في التعامل مع وسائل الإعلام، التي يحق لها رصد أي أحداث.

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وعن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، أكد عبد الحفيظ، أن أرقامه تتحدث عنه، وتبرز قيمته الكبيرة في تاريخ القلعة الحمراء والكرة المصرية.

وأضاف، أنه كان محظوظًا حينما كان لاعبًا، بالتعامل مع الراحل ثابت البطل، الذي كان يتولى منصب مدير الكرة بالفريق، واستفاد منه كثيرًا. 

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التحرير

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